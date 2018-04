Sluiting Ford Genk kost € 580 miljoen

Door: BV

De ruwweg 4.000 werknemers van de Ford-fabriek en toeleveranciers in het Limburgse Genk krijgen in het totaal zo'n € 580 miljoen aan ontslagvergoedingen uitgekeerd van het merk met het Blauwe Ovaal. Dat betekent dat een werknemer gemiddeld recht heeft op zo'n € 144.000, al zijn de exacte bedragen sterk afhankelijk van onder meer de loonschaal en het aantal dienstjaren van elke individuele werknemer.

Ford verwacht dit jaar een verlies van anderhalf miljard Euro op het Oude Continent. De Europese verkoopscijfers voor februari waren de laagste in 23 jaar (ook al deed België het intussen best goed). De Amerikaanse motorgigant wil de productie in Europa met 18% terugschroeven en sluit ook nog de fabrieken in Southampton en Dagenham.