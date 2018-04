Icona Vulcano is van goede huize

Door: BV

In april stelt het Italiaanse stijlhuis Icona en nieuwe supersportwagen voor op het Autosalon van Shanghai. De locatie is alvast geen toeval, want daar is het designbureau gevestigd. Het model is dus ongetwijfeld vooral bedoeld om naar de hand van de Chinese autobedrijven te dingen en wat lucratieve opdrachten binnen te halen.

Nochtans heeft Icona wel oog gehad voor de geloofwaardigheid van het model. De aandrijflijn omvat een vooraan gemonteerde V12 die samen met twee elektromotoren goed is voor 900pk. Het geheel is uitgetekend door Claudio Lombardi, die voorheen technisch directeur was bij Ferrari en ook verantwoordelijk was voor de Lancia Delta S4 van 1982 en 1991 en de Formule 1-wagens van Ferrari van 1991 tot 2000. De lijnen vloeiden dan weer uit de virtuele tekenpen van Samuel Chuffart die eerder onder meer aan de slag was bij Nissan en Jaguar-Land Rover.

Zoals dat hoort, moeten we ons voorlopig tevreden stellen met de teaser van deze tweezitter. Als troostprijs krijgen we wel enkele theoretische prestatiecijfers: een topsnelheid van 350km/u en een acceleratietijd van minder dan 10 seconden. Naar 200km/u welteverstaan.