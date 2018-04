Cadillac CTS lust Duitsers rauw

Door: AUTO55

De Duitse creaties van BMW en Audi staan hoog op de verlanglijst van de beter boerende Amerikaan en het ziet ernaar uit dat ook Mercedes zich vol overgave in de verjonging van het gamma heeft gegooid. Cadillac is er al een decennium mee bezig en bedacht een ‘Art en Science' designtaal die met z'n vingers stevig aan de pot met scherpe lijnen heeft gezeten. We hebben het al gezien op de XTS en ATS en nu gaat het bedrijf er ook vol voor in het segment waarin de A6, E-Klasse en 5-Reeks aangepakt moeten worden. Voor de Amerikanen is dat - als het om afmetingen gaat - de middenklasse.

De CTS weegt minder dan zijn voorganger, ondanks een 12,7cm langere koets, maar zet nog steeds 90kg meer op de weegschaal dan een Amerikaanse 528i. Voortreffelijk is de ideale 50/50 gewichtsverdeling en de standaard aanvoer van Cadillac's veersysteem dat Magnetic Ride Control is gedoopt. Het is ook de eerste Caddy die gebruik maakt van een automatische parkeerassistent. Veiligheidssystemen komen in veelvoud, en uitbreiden kan met met systemen allerlei die je ook terugvindt bij de Duitsers.

Het eindresultaat is gehuld in meer LEDs dan een gemiddelde nachtclub. Leder en hout domineren het interieur, dat moderne vormen combineert met voornoemde traditionele materialen. Zijn dashboard lijkt bijna identiek aan dat van de CTS en bevat het Cadillac User Experience-infotainmentsysteem met een 12,3" display. Voor het ontwerp en de bediening ervan liet men zich inspireren op de iPad.

Onder de kap komt een 2,0l turbomotor, paraat met 272pk en 353Nm, en een 3,6l die tegen atmosferische druk al zo'n 320 paarden uit de zes cilinders weet te puren. Daarboven komt al meteen variant die twee turbo's aan hetzelfde slagvolume koppelt. Goed voor 420pk, in combinatie met een achttrapsautomaat. Daarmee wordt de CTS een heuse sprinter. Als het rubber voldoende grip vindt, knalt de sedan al na 4,6 tellen door de 96km/u-grens (60Mph). En het blijft er niet bij, er komt nog een V8 die met CTS-V op de kofferklep de M, AMG en RS-modellen bij het ontbijt lust. Een diesel of hybride blijven voorlopig uit. In principe staat de CTS in het voorjaar van 2014 bij de verdelers. Alle beeld vind je hier.