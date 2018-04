Cadillac toont XTS-varianten

Door: AUTO55

Of deze speciale uitvoeringen hun weg naar onze contreien zullen terugvinden is nog niet meteen duidelijk, maar ze zijn zeker het vermelden waard. Het eerste voorbeeld heet XTS Livery, wordt door General Motors zelf gebouwd en krijgt een verwarmde achterbank, verduisterde ruiten achterin, drievoudige klimaatcontrole en een automatische luchtvering achteraan meegeleverd.

Voor het andere duo werd er beroep gedaan op een gespecialiseerde firma om over te gaan tot een gemeenschappelijke constructie van twee nieuwe koetswerkvarianten: een limousine waarvan de lengte in samenspraak met Cadillac wordt bepaald, alsook een rouwkoets ofte XTS Funeral Coach, die langer en hoger is dan het origineel. Dat het Cadillac stilaan menens begint te worden bewijst het modellenoffensief voor de komende jaren, bestaande uit de ATS, CTS, ELR, Ciel en natuurlijk ook de XTS.