Cadillac ATS als diesel en krachtpatser

Vorige week kon onze rechtervoet voor een eerste keer kennismaken met de nieuwe Cadillac ATS, voorlopig met een benzine- en drukgevoede 2.0 liter onder de kap. Het betreft de enige krachtbron die voorlopig in onze streken wordt aangeboden. Voorlopig dus, want er komt verandering in. Dat de Europeanen in het D-segment liever voor een zuinige zelfontbrander opteren is de Amerikanen dan blijkbaar toch niet ontgaan. In principe wordt de ATS in de loop van volgend jaar met dezelfde 2.0 liter biturbodiesel uitgerust die we nu al in de Opel Insignia en - recenter - in de Astra tegenkomen. Die centrale levert maximaal 195pk en 400Nm en zal allicht onveranderd worden overgeheveld. Net als de benzinemotor dus, die rechtstreeks uit de Astra OPC werd geplukt.

Maar het kan ook anders. Medio 2013 zal de Caddy immers ook als ATS-V bestelbaar zijn. Dat wil zeggen: zes cilinders, twee turbo's en een vermogen dat niet te veel moet onderdoen voor het geleverde geweld van de BMW M3 en Audi RS4. Reken maar op een paardje of 400. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.