Verlengde Hyundai Equus iemand?

De Koreanen van Hyundai hebben het Franse luxehuis Hermès gestrikt voor de uitwerking van een decadent aangeklede verlengde versie van de Equus. De lederspecialisten van het Europese luxemerk hebben meer dan 20 items speciaal voor het showexemplaar ontwikkeld.

De interieuraankleding is het meest onderscheidende kenmerk. Hermes werkt met verschillende ledersoorten. Zo zijn de deurpanelen bekleed met krokodillenleer. Achteraan zijn in de middenconsole een vouwtafel en vier bekerhouders ingewerkt, net als in een vliegtuig.

Hyundai bouwde 3 exemplaren van de lange Equus by Hermes, maar geen enkel exemplaar is te koop. De Koreanen willen geen blauwtje meer lopen. Eerder bouwde Hyundai 1.200 stuks van een door modehuis Prada aangeklede Genesis sedan, maar het bedrijf kreeg er naar verluid maar een derde van verkocht.