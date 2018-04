Mercedes B op stroom is er klaar voor

Door: BV

Mercedes serveerde ons de jongste jaren al een hoop elektrisch aangedreven auto's. Zo was er de A-Klasse E-Cell, de B-Klasse F-Cell waarmee Auto55.be Rusland doorkruiste, een SLS AMG met elektrische aandrijving en een Smart Fortwo die als enige uit bovenstaande opsomming effectief te koop is. Maar er komt verandering in met de voorstelling van de B-Klasse Electric Drive, ook al is die pas vanaf begin 2014 in de VS te koop en moet Europa zelfs nog wat langer geduld oefenen.

Een 136pk en 310Nm sterke elektromotor staat in voor de aandrijving. Dat is voldoende voor een begrensde top van 160km/u en een acceleratietijd naar 100km/u in minder dan 10 seconden. De lithium-ion-batterij die in normale gebruiksomstandigheden moet instaan voor een rijbereik van 200km zit onder de vloer. De batterijen opladen aan een 240V-stopcontact zou slechts 2 uur in beslag nemen.

Aan binnen- en buitenzijde doet deze B z'n best om niet te veel te verschillen van z'n conventioneel aangedreven broertjes. Maar er zijn natuurlijk wel enkele noodzakelijke aanpassingen. Zo is het instrumentarium anders, want je moet natuurlijk wel informatie krijgen over laadpunten in je buurt, de status van de batterij en het rijbereik. De meeste parameters kan je natuurlijk ook van op je pc of smartphone nakijken. Dat hoort tegenwoordig zo.