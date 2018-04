Mitsubishi Outlander PHEV even niet opladen

Door: BV

De plug-in-hybrideversie van de Outlander heet PHEV. Daarin wordt de verbrandingsmotor bijgestaan door een elektromotor en een lithium-ion batterijset die krachtig genoeg is om de SUV autonoom voort te bewegen. Opladen kan aan het stopcontact of middels de verbrandingsmotor aan boord. Dat eerste raadt Mitsubishi z'n klanten voorlopig af, na twee incidenten met de batterij. In het eerste geval vatte een accuset vuur in het testcentrum van Mitsubishi. In het tweede geval ging het fout bij een nieuwe exemplaar dat voor de eerste keer werd opgeladen bij de dealer (voor uitlevering). Daarin overhitte één van de 80 batterijcellen. De autoconstructeur is een onderzoek gestart. In Europa zijn nog geen exemplaren van het model uitgeleverd.

Het Outlander-incident is het tweede grote probleem voor batterijfabrikant GS Yusa. Die firma is ook verantwoordelijk voor de accu's van de nieuwe Boeing 787 Dreamliner. De ganse vloot van dat vliegtuigtype staat al sinds januari aan de grond, na problemen met oververhitte batterijen. Hoewel de accu's van beide zowel op vlak van constructie (architectuur) als productie (verschillende fabrieken) geen relatie vertonen, is het een serieuze opdoffer voor het bedrijf. Het aandeel van GS Yuasa dook op de beurs van Tokyo 17% in het rood.