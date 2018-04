Suzuki geeft China eigen concept

Door: BV

Suzuki heeft momenteel een vierdeurs voor het C-segment in de catalogus staan. Dat is de Kizashi, die niet in ons land wordt aangeboden ook al werd hij hier reeds gespot, maar ook waar hij wel te koop is, geen al te grote ogen gooit. En daar mag wel eens wat aan veranderen, vinden de Japanners. En liefst eerst in China. Dat is immers het mekka voor de autobouwers van deze wereld omwille van spectaculaire jaarlijkse groeicijfers. Deze Authentics concept maakt z'n officiële debuut dan ook op het Autosalon van Shanghai op 20 april. Dit zijn de eerste teasers. Of er op technisch vlak een band is met de Kizashi, is niet bekend.