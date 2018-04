Peugeot 208 R5 is een rallymonster

Door: AUTO55

Dat de Fransen ook sportieve ambities koesteren in het B-segment hebben we al middels de 208 GTI kunnen vernemen. Dat is, net als de 208 XY, een afgeleide die zich op een bepaalde doelgroep richt. In geval van deze R5 wordt de afzetmarkt nog verder beperkt, want dit is een rasecht rallywapen dat niet bepaald in een zone 30 thuishoort.

Peugeot heeft een zware taak voor de boeg; de 207 S2000 gooide grote ogen in het rallykampioenschap en ging 23 keer voor de overwinning en 6 maal voor de titel. De nieuwe regelgeving maakte de taak er niet gemakkelijker op, want vanaf 2013 zijn vierwielaandrijving, een sequentiële vijfversnellingsbak, een achterspoiler en een zogeheten 'long travel'-ophanging verplicht. Bovendien is een centraal differentieel uit den boze. Komt er nog eens bij dat de wiekasten een setje 18-duimers moet kunnen herbergen en dat het geheel minimaal 1.200kg moet wegen.

De grootste wijzigingen vinden we in het vooronder terug, aangezien het binnenkort niet langer is toegestaan om een 2.0 litermotor te monteren. Voor Peugeot geen probleem, want zij hebben toevallig de interessante 1.6 THP op het schap liggen en die laat de gewenste cilinderinhoud opmeten. In de RCZ R levert deze krachtbron al 260pk, in de 208 R5 komen daar nog eens 20 paardjes bij. De autobouwer is verplicht om de 208 R5 te koop aan te bieden voor een maximumbedrag van € 180.000 exclusief belastingen. De wagen zal voor het eerst verschijnen tijdens de Intercontinental Rally Challenge van volgend jaar. Bekijk alvast de eerste fotobeelden.