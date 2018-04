Viercilinder boxer van Porsche in 2016

Door: BV

Je kan er gif op innemen dat Porsche al eens een Subaru-boxermotor uit elkaar heeft gehaald. Dat is immers het enige automerk dat gebruik maakt van viercilinder boxermotoren (we negeren even de Toyota GT86, die samen met Subaru tot stand kwam). De Duitsers hebben immers ook hun zinnen op een viercilinder boxereenheid met turbo gezet. Die komt er evenwel niet voor 2016. Dan worden de huidige Boxster en Cayman voorzien van een facelift. Viercilinders doen eerder hun intrede, op de Porsche Macan die later dit jaar wordt geïntroduceerd, in zowel benzine als diesel. Maar dat zijn viercilinder lijnmotoren die bij VW worden geleend.

De platte viercilinder zal gebaseerd zijn op de een bestaande zescilinder. De nieuwe 3,8l uit de 911 is daarvoor de beste kandidaat, gezien die technologisch erg geavanceerd is. De mikcijfers voor de 2,5l die het resultaat is, zijn dan ook pittig. Terwijl de eenheid probleemloos omwentelingssnelheden van 7.500tr/min moet aankunnen, zou het vermogen meer dan 350pk moeten bedragen. Aangepord door de turbo kan de koppelcurve zonder veel moeite boven 450Nm uitklimmen. Cijfers die de fonkelnieuwe Porsche Cayman S met 3,5l zescilinder boxercentrale (atmosferisch weliswaar) doen blozen.

Een kleinere motor moet bij normaal gebruik alvast ook als effect hebben dat brandstofverbruik en CO2-uitstoot omlaag gaan. En natuurlijk worden ook een handvol kilo's uitgespaard.