Bugatti Veyron snelste cabrio ter wereld

Door: BV

Er is de jongste week heel wat te doen geweest rond snelheidsrecords. En het is het Amerikaanse Hennessey dat de kat de bel aanbond. De yanks perstten niet alleen 425kmu uit hun Venom GT, maar merkten fijntjes op dat de Bugatti Veyron - die ooit sneller reed - in z’n productie-uitvoering eigenlijk is voorzien van een begrenzer die het onmogelijk maakt om dat na te doen. De heren van Guinness World Records, stripten het model daarna meteen van z’n titel van snelste productievoertuig ter wereld. Die ging weer terug naar Hennessey. Niet met de nieuwe Venom overigens, want die meting was niet officieel, maar naar een exemplaar uit 2007 dat wel getest werd volgens de normen van de organisatie.



Bugatti zint natuurlijk op wraak, en terwijl er achter de schermen naar verluid gewerkt wordt aan een 1.500 (of meer) sterke Veyron-uitvoering, kan de Veyron Super Sports Vitesse al een beetje van het schaamrood doen oplossen. De 1.200pk en 1.500Nm sterke dakloze Veyron werd immers geklokt op een snelheid van 408,84km/u. Daarmee mag de Franse VW-dochter zich toch al producent noemen van de snelste cabrio ter wereld.



Bugatti viert de prestatie met wat voluit de Bugatti Veyron Super Sports Vitesse World Record Cabrio (WRC) heet. Een € 1,99 miljoen kostend speeltje dat geleverd wordt in een oranje-zwarte-koetswerkcombinatie en waarvan slechts 8 stuks het levenslicht zullen zien.