Syrena Sport herleeft met Nissan-kracht

De FSO Syrena Sport uit de late jaren '50 - een Poolse sportkoets die het productiestadium nooit heeft bereikt omwille van politieke en economische redenen - moest het zien te rooien met een luchtgekoelde 700cc tweecilinder boxermotor die welgeteld 35pk produceerde. Dat is hele andere koek dan wat deze herboren editie tussen de voorwielen herbergt. We hebben het namelijk over de 3,7l V6 uit de Nissan 370Z.

Het blok produceert 450pk met turbohulp, of 330pk in atmosferische toestand. In de lichtgewicht koets van de Syrena resulteert dat in een sprinttijd van maximum 4,5 seconden en een topsnelheid van 290km/u. Deze cijfers verifiëren kunnen we echter niet. Voorlopig houden de Polen het immers bij een enkel exemplaar, dat pas voor kloning in aanmerking komt indien er genoeg geïnteresseerden zijn. Meer beeld vind je hier.