Icona Vulcano is adembenemend, in theorie

Door: BV

Icona is een Italiaans stijl- en ontwerpbureau dat opereert op Chinese bodem. Slim gezien, want daar zijn tegenwoordig de meeste centen te rapen. En om zichzelf in de kijker te werken heeft het hoofdzakelijk Europese team op het Autosalon van Shanghai de Vulcano onthuld waarvoor eerder al werd geplaagd.

De 4,45m lange en 1,94m brede Vulcano is bedacht met twee aandrijfopties. De eerste is een 3,8l V6 met 550pk voor de achterwielen en een elektromotor per voorwiel. Die moet in theorie al in staat zijn om naar 100km/u te accelereren in 3 seconden en 350km/u halen. Een 6-liter V12, eveneens geholpen door een elektromotor met een gezamenlijk vermogen van 950pk (790 + 160) is de tweede theoretische optie. Die moet in minder dan 10 tellen 200 rijden.

Naast al die theorie laat Icona weten, dat een productieversie niet uitgesloten is. Als er maar voldoende mensen het verwachte prijskaartje van € 3 miljoen (voor belastingen) willen ophoesten.