Nissan Friend-ME

Door: BV

Nissan heeft op het Autosalon van Shanghai het doek gelicht van de Friend-ME. Een studiemodel voor een toekomstige vierdeurs met dynamische lijnen. Een model dat, volgens Nissan, helemaal is afgestemd op de smaak van de jonge Chinees. Dat zijn immers de autokopers van morgen, en elke autoconstructeur hengelt naar diens gunst. Niet moeilijk - in de jaren tachtig werden 240 miljoen Chinezen geboren. En die zijn nu allemaal op zoek naar een trendy vervoermiddel.

Over het technische gedeelte kunnen we kort zijn. Er is gebruik gemaakt van een bestaand platform, en de aandrijflijn is van het ‘pure'Hybrid-type. De trend om zo weinig mogelijk technische details te onthullen, heeft Nissan alvast onder de knie. Er wordt daarentegen heel wat inkt verspild aan het lijnenspel dat u in de fotospecial kan bewonderen. Nissan claimt een klassiek vierdeursrecept, in lijn met de Chinese smaak, maar het eindresultaat lijkt met z'n korte kofferpartij erg dicht in de buurt te komen van vijfdeursproporties.

Het interieur is bedacht met vier individuele zetels en een prominente, glanzend zwart uitgevoerde, middentunnel. Daarin zijn schermen ingewerkt die iedereen aan boord toegang geven tot cruciale informatie. Ook die over de auto en de rit (zoals de snelheidsmeter en navigatie). Nissan's idee is dat iedereen aan boord gelijkwaardig is. Maar er is gelukkig slechts één stuurwiel.