Renault Twizy met F1-technologie

Door: BV

Renault had ons al op de hoogte gesteld van een nieuwe concept car die F1-technologie en elektrisch rijden met elkaar zou verzoenen. We hadden ons geld gezet op een geheel elektrische F1-bolide, maar nee hoor. Het is een Renault Twizy die aangekleed is met Formule 1 - stijlkenmerken.

De smalle en hoge Twizy krijgt een agressieve stijl aangemeten door er voor- en achteraan vleugels in F1-stijl tegenaan te kleven. Er wordt een diffuser gemonteerd en het dichter tegen het asfalt rustende onderstel krijgt brede slicks op de uiteinden van de ophangingsarmen. Gelukkig blijft het daar niet bij, maar kan de Twizy Renault Sport F1 Concept Car, ook uitpakken met aangescherpte prestaties.

De standaard aandrijflijn van de tweezitter blijft behouden, maar de ingenieurs van Renault parkeren er doodleuk een KERS-systeem naast. In de F1 wordt de lithium-ion accu van die installatie gevoed met remenergie, maar omdat de kleine Twizy er onvoldoende van genereert, wordt die hier geladen via de hoofdmotor. Het vreet de ruimte voor de achterpassagier op, maar het levert wel tot 13 seconden een vermogen van 60kW. Dat komt bovenop de 12kW die de Twizy uit zichzelf aan boord heeft. De knop op het autosportstuurtje levert je hier dus zo maar eventjes zes maal zo veel kracht op. Wie het liever in paardenkracht ziet, rekent met 17pk voor het standaardexemplaar en 95pk voor deze creatie. Volgens Renault sprint de Twizy van de sportafdeling net zo snel naar de 100 als een Megane RS. Beeld is er natuurlijk in de fotospecial.