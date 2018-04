Renault start plaagcampagne voor TwinFun

Door: BV

Op de designbeurs in Milaan stelde Renault een door design-guru Lovegrove aangeklede concept car voor. De eerste van in het totaal twee studiemodellen die een blik werpen op de aanstormende Renault Twingo. De tweede heet TwinFun en wordt over enkele weken voorgesteld in de marge van de GP F1 in Monaco. Die auto, met lijnen die subtiel verwijzen naar de Renault 5, werd eerder al betrapt tijdens een fotoshoot in Madrid (beeld daarvan zit in ons fotoalbum op Facebook), maar dat weerhoudt de Fransen er niet van een plaagcampagne op te zetten. Dit zijn dan ook de eerste beelden van de sportief aangeklede stadsrakker.

Hoewel details nog schaars zijn, hebben de grote conceptuele wijzigingen voor de volgende Twingo nog weinig geheimen. Renault zal die auto immers bouwen op een onderstel dat samen met Daimler werd ontwikkeld. De Duitsers zullen het gebruiken voor de inmiddels derde generatie van de Smart Fortwo. Om die overeenkomst binnen te kunnen halen hebben de Fransen behoorlijk wat water bij de wijn gedaan. De Twingo adopteert dan ook de achterin geplaatste motor én achterwielaandrijving die sinds het begin deel uitmaakt van het Fortwo-recept. De productieversies verwachten we eind dit jaar.