Twinz RL is eerste Renault Twingo-voorbode

Door: BV

Renault stelt de Twinz RL voor. De vijfde in een reeks van toekomstbepalende studiemodellen (na Dezir, Captur, R-Space en Frendzy) voor de constructeur, en de eerste die niet debuteert op een conventioneel autosalon. Renault heeft hier gekozen voor de Salone Internazionale del Mobile de Milano - een must op de designkalender. Het is evenmin toeval, want de RL in de naam staat voor Roger Lovegrove. De designer die hier instond voor de invulling van het interieur en het gros van de koetswerkaankleding, die internationaal faam geniet als tekenaar van designobjecten.

De Twinz RL maakt gebruik van de toekomstige Twingo-architectuur die ook voor de nieuwe smart gebruikt zal worden. Die krijgt daarom zowel motor als aandrijving achterin. In casu maakt een elektromotor van 68pk en 226Nm de dienst uit. Met slechts 980kg op de weegschaal is de 3,63m lange, 1,70m brede en 1,50m hoge stadsrakker alvast tot een snelheid van 130km/u en een rijbereik van 160km in staat.

De invloed van Lovegrove is duidelijk te merken in het minimalistische interieur. Daarin staan vier stoelen die opgebouwd zijn om een groen, organisch vormgegeven frame dat met een 3D-stof is overtrokken. Alle bedieningselementen aan de binnenzijde zijn tegelijk vervangen door één enkele tabletcomputer.

Aan de buitenzijde is de typische Lovegrove-stijl herkenbaar in de vormgeving van de grille, de dagrijlichten, de 18-duims velgen (die één geheel vormen met de speciale banden) en de poederblauwe lakkleur waarover een halfmatte satijnglans is gedrapeerd. Bovenop het in carbon uitgevoerde koetswerk ligt een glazen dakpaneel dat door tal van leds een lichtspektakel boven de hoofden van de inzittenden kan creëren. De meer conventionele achterlichtunits zijn overboord gekeild. De lichten zitten inmiddels ingewerkt in het glazen paneel dat meteen dienstdoet als kofferklep. En ook die hebben kunstjes geleerd.

Met dezelfde basisvorm - die van de volgende Twingo - zal Renault nog een tweede studiemodel voorstellen. Vandaar de naam Twinz. Die is al betrapt en draagt een sportieve outfit die pakken dichter bij de lijnen van het productiemodel aanleunt.