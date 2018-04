Volgende Nissan Micra uit Frankrijk

Door: BV

Nissan heeft het roer bij de introductie van de huidige Micra-generatie omgegooid. In plaats van een in Europa (Sunderland) gebouwde hippe stadsmini met designallures te krijgen, profileert het model zich nu als een no-nonsense stadswagen. Hij wordt nu ook gebouwd in het Indische Chennai, dicht bij de ontluikende markten waar hij goed hoort te scoren. Of de volgende Micra-generatie weer beter aan zal sluiten bij het Europese smakenpalet, is nog niet bekend. Maar in elk geval komt de productie weer dichter bij huis. Het model zal voor de Europese markt gebouwd worden in een Renault-fabriek in Flins, nabij Parijs. Voor de Micra staat daar een volume ingepland van ruwweg 80.000 stuks op jaarbasis. Het jongste kwartaal verkocht Nissan slechts 13.000 Micra in Europa. Een daling met 45% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2012.

Nissan verhuisde de productie weg uit Sunderland om capaciteit voor de Juke te creëren. Dat het kleintje nu terugkomt, heeft te maken met de concessies die Renault tijdens recente vakbondsonderhandelingen bedong. Naast overheidssteun, verkreeg het Franse bedrijf er meer werkuren en loonsbeperkingen, in ruil voor de belofte om in eigen land één derde meer nieuwe wagens te bouwen. Dat percentage vertegenwoordigt zo'n 180.000 eenheden. De eerste 100.000 wil Renault met nieuwe producten realiseren. Voor de rest wordt naar partners gekeken.