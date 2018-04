Defender LXV viert 65 jaar Land Rover

Door: BV

Voor wie al een tijdje van de schoolbanken af is (of er niet goed heeft opgelet) herhalen we het nog eens: LXV dat is gewoon '65' in Romeinse cijfers. Logisch dus dat het op de verjaardagseditie van de Defender kleeft. Die is in 1990 geïntroduceerd als opvolger van de oer-Land Rover uit 1948 en is daarom het model bij uitstek voor een speciale feest-editie.

Die is voorzien van een radiatorrooster, dak en koplampsierlijsten in grijs, terwijl de koets beschikbaar is in zwart of wit. 16-duims lichtmetalen velgen en de nodige LXV badges maken de opsomming aan de buitenkant compleet. Binnenin zit er specifiek met leder overtrokken zitmeubilair, een met leder bekleed stuurwiel en een middenconsole met opbergvak in. Allen zijn ze voorzien van contrasterende stiksels in oranje, terwijl de letters LXV ook op de zetels werden aangebracht. De 122pk en 360Nm sterke 2,2l viercilinder dieselmotor blijft gewoon zoals hij is. Meer beeld is er in de fotospecial.