Venturi aast op elektrisch snelheidsrecord

Door: BV

In 1899 haalde een auto voor het eerst een snelheid van 100km/u. En dat was een elektrische auto die zoveel kuren had dat hij door z'n eigenaar ‘La Jamais Contente' werd gedoopt. De kleine Franse constructeur van elektrische auto's Venturi, kleeft diezelfde naam nu op een elektrisch voertuig, de Venturi VBB-3. Het bedrijf hoopt dat dat de snelste elektrische auto uit de geschiedenis wordt, hopelijk zonder al te veel technische problemen.

De Venturi Jamais Contente wordt door vier elektromotoren (één per wiel) van 750pk aangedreven. Hopelijk naar een topsnelheid van 600km/u, want dat is wat het bedrijf op de Bonneville Zoutvlakten bij het Amerikaanse Salt Lake City hoopt neer te zetten. Aan ambitie overigens ook geen gebrek, want het bedrijf zegt nu al dat het volgend jaar terug wil komen om de grens van 700km/u te doorbreken. Meer beeld kan je hier bekijken.