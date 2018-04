Aston Martin heeft nieuwe geldschieter

Door: BV

Een overeenkomst tussen de Britse nicheconstructeur Aston Martin en investeringsbedrijf Investindustrial was eerder al aangekondigd, maar nog geen realiteit. Nu is de overeenkomst officieel bekrachtigd. Investindustrial betaalt € 177,1 miljoen in ruil voor een aandeel van 37,5% in het bedrijf.

Dat geld gaat in een pot van in het totaal bijna € 600 miljoen (opgehoest door de andere partners van Aston Martin) voor de ontwikkeling van nieuwe producten. De komende vijf jaar zou het ganse gamma aan een opfrisbeurt onderworpen moeten worden. Het is evenmin onmogelijk dat ook de ontwikkeling van Lagonda nu weer op agenda wordt gezet.