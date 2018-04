Europese GM-tak is enige met verlies

Door: BV

Het is weer de tijd van het jaar dat de kwartaalcijfers van de verschillende autobouwers te grabbel worden gegooid. Meestal is dat saaie materie, maar als er iets boeiends uit te halen valt, dan serveren we u dat graag. Zo deden we voorheen reeds een analyse van de inkomsten van VW, met best verrassende resultaten. De cijfers van General Motors zijn dat ook. Niet zo zeer omdat het bedrijf afgelopen kwartaal $ 865 miljoen aan netto-inkomsten (winst) had. Die cijfers zijn ruwweg 10% lager dan tijdens dezelfde tijd vorig jaar. GM heeft niettemin weinig reden tot ontevredenheid, onder meer aangezien z'n marktaandeel op de thuismarkt het afgelopen kwartaal steeg. Dat geldt overigens ook voor Ford (dat $ 1,6 miljard verdiende) en Chrysler ($ 166 miljoen winst).

De Europese afdeling van General Motors is de enige die verlies maakt. Op het Oude Continent verdween $ 200 miljoen van de rekeningen. Maar GM blijft in Europa geloven, getuige een recent aangekondigd investeringsplan in Opel.