VW Scirocco Million Edition niet voor iedereen

Door: AUTO55

Om de miljoenste Scirocco te vieren brengt Volkswagen een 'Million Edition' op de markt. Het is te zeggen, op de Chinese en Duitse markt. Wij kunnen er dus naar fluiten.

Een exemplaar kost in z'n land van oorsprong € 27.325. In ruil biedt VW een diepzwarte Scirocco aan voorzien van grijze buitenspiegels, getinte ruiten, 17- of 18-duimers, verduisterde koplampen, zilvergekleurde strepen (op de motorkap, het dak en de achterklep) en een R-Line koetswerkkit. Binnenin dan heeft de koper recht op zwart leder voor de zetels, oranje stiknaden voor het contrast en roestvrijstalen pedalen voor de voeten.

Daar er niet enkel adrenalinejunks met een Scirocco rondrijden, is er keuze uit meerdere centrales onder de kap. Klanten kunnen opteren voor een van drie benzinemotoren (122 tot 210pk) of voor de helft van een dieselduo (140 of 177pk). Meer beeld vind je in de fotoreeks.