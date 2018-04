Automarkt april: geen reden tot paniek

Door: BV

Afgelopen maand april werden 53.036 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat aantal ligt zowaar 9,75% boven dat van verleden jaar. Terwijl maart een kleine daling kende die vakorganisatie Febiac toeschreef aan het lagere aantal werkdagen, wordt ditmaal het feit dat april 2 werkdagen extra kende ten opzichte van vorig jaar aangehaald als reden voor de betere cijfers. Niettemin lijkt de automarkt in België relatief stabiel. Na vier maanden telt 2013 202.196 nieuw ingeschreven personenwagens. Dat is 2,8% meer dan over dezelfde periode vorig jaar.

Terwijl we de cijfers voor de Top 38-automerken op onze facebook-pagina hebben gezet, overlopen we hier zoals steeds even de top vijf. Die wordt aangevoerd door VW met 5.847 stuks. Renault nestelt zich op twee met 5.567 eenheden, terwijl de derde stek aan Peugeot (4.325) toebehoort. Vier is voor Audi (3.555) en vijf voor Citroën (3.313).

De lichte bedrijfsvoertuigen sluiten april af met een stijging van 16,2%, maar voor alle andere sectoren is het kommer en kwel. De vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton gaan 27,6% in het rood, de voertuigen boven 16 ton zitten nog eens 30,8% onder de reeds erg zwakke cijfers van afgelopen jaar, terwijl de tweewielers net geen 2% in het rood gaan.