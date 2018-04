Seat Leon Cup Racer naar Worthersee

Door: BV

Seat stelt op het jaarlijkse GTI-treffen in het Oostenrijkse Worthersee een breed uitgeklopte Leon voor. Alle populaire merken van de VW Group pakken steevast uit met blikvangers op dat evenement. Van VW verwachten we nog een opgewerkte Golf GTI, terwijl we van Audi al een lichtgewicht TT te zien kregen.

Officieel is dit nog een studiemodel, maar private raceteams kunnen dit exemplaar al bestellen. Er is zelfs al een prijs. Wie minimaal € 70.000 uittrekt kan er ten vroegste in 2014 mee het circuit op. Dat is een editie met een DSG-zestrapsautomaat. Een speciale endurance-uitvoering krijgt een mechanisch differentieel en een sequentiële versnellingsbak, maar kost meteen € 95.000.

Een tot op het bot uitgeknepen 2.0 TFSI levert in beide versies 330pk en 350Nm. Vierwielaandrijving is er niet. De aangedreven voorwielen moeten het ook hier met elektronica (!!) stellen om al het geweld in bedwang te houden.

Aan de binnenzijde is het natuurlijk best Spartaans. Het gebruikelijke interieur is buitengekeild ten voordele van een rolkooi en sportkuipen met een HANS-systeem. Het studiemodel heeft ook nog een groot LCD-scherm waarop allerlei informatie (zoals de omloop en de positie van de concurrenten) kan getoond worden, maar we betwijfelen of de definitieve versie die functies meekrijgt. Het geweld is natuurlijk te bewonderen in de fotospecial.