Loeb achter het stuur van Martini-Porsche

Van negenvoudig rallykampioen Sébastien Loeb is geweten dat hij er ook op asfalt in slaagt om de teugels strak te houden. Op moederdag zal de Fransman in Barcelona nog maar eens tonen hoe dat precies in zijn werk gaat. Hij heeft in totaal twee races de tijd om zich van z'n beste kant te laten zien tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup, aan boord van een 911 GT3 Cup met Martini-strepen op het koetswerk.

Martini en Porsche vormen al sinds 1968 een team, maar de afgelopen 5 jaar kwam er niets meer uit de bus. Tot nu, zo is gebleken. Daar zit de 150e verjaardag van de vermoutslijter ook voor iets tussen. De auto zelf zal ook achteraf nog worden ingezet, maar wellicht zonder Loeb om de bochten te bedwingen.