Roberto Cavalli tekent Life Ball Mini 2013

Door: BV

De Italiaanse ontwerper Roberto Cavalli verliest zichzelf graag in drukke prints en stoffen voor z'n kledijcollectie. En we gaan er voorlopig maar van uit dat we die stijl ook terug zullen zien aan de binnenzijde van de Mini Paceman die wordt klaargestoomd voor een veiling ten voordele van Life Ball. Reeds 13 jaar geeft Mini ten voordele van het onderzoek naar HIV een Mini weg. Die waren eerder al aangekleed door onder meer Diesel, Franca Sozzani, Dsquared en Testino.

Het exemplaar dat dit jaar in Wenen onder de hamer gaat, krijgt een lakkleur die afhankelijk van de lichtinval twijfelt tussen zwart en bruin, met een Roberto Cavalli logo bovenop het dak. Dat is in dit stadium al wat het bedrijf kwijt wil van details.