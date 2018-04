Definitief: Porsche 918 Spyder

Door: BV

Net als bij de nieuwe Mercedes S-Klasse die gisterenavond onthuld werd, is er al heel wat inkt gevloeid over de Porsche 918 Spyder. Zo veel zelfs, dat je bijna zou vergeten dat de definitieve specificaties van het model nog achter waren. Tot nu, want nu gooit ook Porsche daar de details van op straat.

De aandrijflijn bestaat uit een centraal opgestelde 4,6l V8 die in z'n eentje 608pk opwekt en een zeventraps-automaat met dubbele koppeling gebruikt om het vermogen naar de achterwielen over te brengen. Maar het blijft er niet bij, want een lithium-ion-accuset levert ook nog stroom voor twee elektromotoren. Eén voor de achteras en één voor de vooras, waardoor je de facto over vierwielaandrijving beschikt.

Tel het vermogen van alle motoren bij elkaar op en je eindigt op een indrukwekkende 887pk. De trekkracht wordt iets boven 800Nm afgenepen om ervoor te zorgen dat de tandwielen je niet om de oren vliegen, maar de curve is wel erg vlak. De maximale trekkracht is reeds beschikbaar vanaf 800 (!!) toeren. Zeg maar bij het stationaire toerental.

De sprint naar 100km/u vanuit stilstand is helemaal op het lijf van de 918 Spyder geschreven. Die neemt dan ook niet meer dan 2,8 seconden in beslag. De snelheid vervolgens verdubbelen duurt nog eens 5,1 tellen. En vanaf nul 23 seconden z'n adem inhoudt kan naar 300km/u. Door de batterijen en elektromotoren zet de 918 Spyder dan wel 1,7 ton op de weegschaal, maar erg veel last schijnt die daar niet van de te hebben.

De prestaties hierboven worden telkens neergezet in de ‘Hot Lap' aandrijfmodus. Daarnaast zijn er nog vier andere modi beschikbaar. Aan de andere kant van het prestatiepalet zit de ‘E-Power' modus. Daarin maakt de plug-in-hybride zo veel mogelijk gebruik van z'n elektromotoren. De sprinttijd naar 100km loopt dan op tot zeven seconden en de topsnelheid is al op 150km/u begrensd, maar het verbruik daalt dan wel tot amper 3,3l fossiele brandstof per 100km. Dat is amper 79gr/CO2/km. Samen met de instelling wijzigt het aerodynamische profiel van de 918. Die maakt zichzelf, onder meer de positie van spoilers en koelsleuven, zo glad mogelijk in E-Power-modus, maar configureert zichzelf in Hot Lap voor een maximaal neerwaartse druk.

Wie zichzelf op nog meer exclusiviteit wil trakteren, kan z'n toevlucht nemen tot het Weissach-pakket. Dat omvat een dak, raamframe, buitenspiegel en spoilers in koolstofvezel en wielen in magnesium. Samen met een spaarzamere toepassing van isolatiemateiralen beperken ze het totaalgewicht met 35kg, voor een extra snuifje snedigheid. Op de gewichtsverdeling van 43% voor de vooras en 57% voor de achterwielen heeft dat geen invloed. Rondom rond is de ophanging adaptief gedempt, maar de achtertrein kan op alle versies meesturen. Dat snufje verbetert de rondetijd (en dan heeft Porsche het natuurlijk weer over de Nurburgring) net zo veel als 50 extra pk's of 100kg gewichtsbeparing. Een rondje om het legendarische circuit neemt 7'19" in beslag en dat is 20 tellen sneller dan de Carrera GT. De Weissach-edities zijn bovendien leverbaar met kleurstellingen die met dikke vinger verwijzen naar het raceverleden van het merk.

Porsche zal 918 stuks van de 918 Spyder bouwen. De productie start op 18 september (9-18) van dit jaar. Beeld is er uiteraard in de fotospecial.