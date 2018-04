Mitsubishi bouwt elektrische berggeit

Door: BV

De aantrekkingskracht van de jaarlijkse heuvelklim in Pikes Peak trekt almaar meer autofabrikanten. We hebben al een conventioneel aangedreven Peugeot achter de kiezen en een minder conventionele Toyota, en nu kondigt ook Mitsubishi z'n komst aan. De Japanners gaan de berg te lijf met de MiEV Evolution II. Net als de Toyota is dat een elektrisch voortgestuwd prototype.

De heuvelracer heeft niets gemeen met een productie-auto en is helemaal om een buizenchassis gebouwd. Het resultaat is 4,87m lang, 1,90m breed en 1,39m hoog (met inbegrip van de forse achtervleugel). De accu heeft een capaciteit van 50kWh en zit onder vloer om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden.

Elk van de elektromotoren is voorzien van een 100kW (of 136pk) sterke elektromotor, maar het is vooral een intelligente sturing die ervoor moet zorgen dat de MiEV Evolutioin II de berg als een bezetene te lijf gaat. Door de kracht voor elk wiel apart te doseren moet de creatie vooral kunnen schitteren in de bochten.