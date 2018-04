Mercedes laat elektrische bestelwagens inslapen

Door: BV

Zoals elke autoconstructeur investeert ook Mercedes fors in de ontwikkeling van elektrische auto's. En daarvan zijn er ook al enkele in de catalogus van het bedrijf verzeild geraakt. Denk maar aan de SLS AMG E-cell (om te openen met de blikvanger), de B-Klasse Electric Drive of de Vito E-Cell.

De elektrische Vito vond in eerste instantie ‘enkele honderden' orders, maar Mercedes-baas Volker Mornhinweg heeft bekend dat de vraag daarna nagenoeg onbestaande is gebleken. Een effect waar wel meer producenten van elektrische auto's last van hebben.

De nagenoeg onbestaande vraag naar elektrische bestelwagens doet Mercedes nu besluiten het programma in te vriezen en het aanbod te schrappen. Als de markt opwarmt, worden ook Mercedes' investeringen in elektrische aangedreven voertuigen, weer ontdooid.