Rijdende reclame: Renault Mégane RS RB8

Door: AUTO55

Veel valt er over deze auto niet te vertellen, buiten dat Renault er alweer in slaagt het gewone volk te laten meegenieten van de successen in de F1. Of hen voor de publiciteit errond laat opdraaien, zoals u wil. Deze Red Bull Racing RB8, want zo luidt het, is niet meer of minder dan een Megane RS Trophy (Cup) met nieuwe banden, een ander kleurenschema, een nieuwe versie van het R-Link-systeem waarmee je onder meer rondetijd kan bijhouden - niet meteen voor dagelijks gebruik - en uiteraard de zelfklevers van een zekere energiedrankenleverancier. Dat de auto zelf meet hoe snel hij naar 100km/u sprint is best leuk, maar het is nog maar de vraag hoe lang zo'n gadget boeit. Misschien volgende keer ook een vermogensupgrade voorzien, Renault?