Na 19 maand weer meer autoverkoop in EU

Door: BV

Dat de Europese autoverkoop te leiden heeft onder de crisis is geen geheim. De afgelopen maanden waren de verkoopsaantallen op het laagste niveau in twintig jaar tijd. Maar in april gingen de registraties van nieuwe wagens er voor het eerst in 19 maanden op vooruit. Terwijl in april 2012 1,06 miljoen nieuwe wagens werden ingeschreven, is dat aantal volgens de cijfers van JATO in april 2013 opgeklommen tot 1,08 miljoen. Dat vertegenwoordigt een stijging van een kleine twee procent. Terwijl analysten hopen dat zulks een eerste voorzichtig teken van opleving is, zijn de totaalcijfers voor 2013 nog steeds niet erg positief. Het gecumuleerde resultaat over de eerste vier maanden van het jaar, duikt toch nog zeven procent in het rood (4,18 miljoen stuks).

In het verliezende kamp zit Peugeot-Citroën dat in april nog maar eens 10% verloor. Ford en GM doen beter met een daling van respectievelijk 0,6 en 4%. Chevrolet ging zowaar 28% in het negatief. Winnaar zijn er ook. Mercedes verkocht 13% meer en VW ging 9% in de plus. Hoe de markt het diezelfde maand in België, lees je hier.