Toyota meest waardevolle automerk

Door: BV

Toyota heeft BMW ingehaald als meest waardevolle autofabrikant ter wereld. In de BrandZ Top 100 werd het Japanse bedrijf op een waarde van 24,5 miljard dollar geschat. Dat is een half miljard meer dan BMW, dat zichzelf vorig jaar de erekrans kon omhangen.

Volgens de analysten van Millward Brown wordt innovatie beloond want het zijn de constructeurs die het meeste modellen lanceerden die winst boekten, al blijft achterwege of die modellen dan ook effectief vooruitstrevend zijn. Naast bovenstaande Japanner zitten ook Audi, Hyundai en Mercedes zitten in het winnende kamp. Audi is de gazelle van dienst - het springt wel 18% vooruit, tot 5,5 miljard dollar. BMW had volgens de marketingspecialisten te weinig nieuwe modellen en moet daardoor twee cruciale procenten prijsgeven.