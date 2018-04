Renault TwinRun: (kracht)patser met stamboom

Door: AUTO55

Met de 71ste Grote Prijs van Monaco op de achtergrond presenteert Renault een pk-bom in de geest van enkele hete karretjes van weleer, zoals de Clio V6 en - in het bijzonder - de R5 Turbo. De felblauwe vierwieler in kwestie heet TwinRun, biedt plaats aan slechts twee personen en wordt aangespoord door een 3,5l V6 die ook in de Espace, Laguna of Latitude wordt gelepeld. Met dat verschil dat de zespitter in dit geval, en zoals in de competitiegerichte versie van de Mégane RS Trophy, in staat is tot 320 paarden op te wekken. Een vermogen dat via een sequentële zesbak naar de achterwielen dondert. Koppelgewijs spreken we over 380Nm, beschikbaar bij 4.850 toeren.

De aanwezigheid van een zelfsperrend differentieel met beperkte slip moet de chauffer aansporen zich volledig te laten gaan op een bochtig parcours. Voor contact met de baan zorgen lichtmetalen 18-duimers met daarrond Michelin-rubber maatje 205/40 vooraan en 245/35 achteraan. We noteren ook een gretige remmenset met vooraan 6 en achteraan 4 zuigers om hem van de nodige stopkracht te voorzien.

De 3,68m lange, 1,75m brede en 1,49m hoge TwinRun heeft maar 4,5 seconden nodig om 100km/u op de teller te doen verschijnen en blijft doortrekken tot 250km/u. Onder zijn glasvezel koetswerkpanelen - voor zaken als de splitter, het dak en de wielbogen werd koolstofvezel gebruikt - schuilen een stalen buizenchassis en een rolkooi, Sparco-kuipjes en een 5,5" LCD instumentencluster. Droog aan de haak tellen we amper 950kg, dat netjes over beide assen (43:57) is verdeeld.

Maak je voorlopig echter niet te veel illusies: de TwinRun staat momenteel nog onder de noemer 'concept car' geklasseerd. Meer beeld vind je, zoals steeds, in de fotospecial.