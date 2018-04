BMW Gran Lusso Coupe onthuld

Door: BV

BMW heeft zoals aangekondigd de Gran Lusso Coupe onthuld op het Concours d'Elegance Villa d'Este.

Het unieke showmodel moet de ultieme luxe-coupé voorstellen en kwam in samenwerking met het Italiaanse stijlhuis Pininfarina tot stand. Als basis werd een 7-Reeks geofferd.

De erg grote coupé moet vooral grote ogen gooien met z'n lijnenspel. Dat blijft herkenbaar als een BMW en heeft bijgevolg een haaienneus met een prominente grille, een zacht aflopende daklijn en nieuw geïnterpreteerde achterlichtunits. Dat LED-technologie voor alle verlichting wordt gebruikt, spreekt voor zich. Terwijl BMW zich niet liet verleiden door de zo trendy matte koetswerkkleuren en voor een stijlvolle bruintint koos, zijn de chroomlijsten wel mild gesatineerd.

Aan de binnenzijde is het erg natuurlijk ogende tabakbruine leder een blikvanger. Het wordt gecomplimenteerd met donkere chroomaccenten en exclusieve houtinleg. Een ander aardig detail is de dakbekleding, in Italiaanse wol, met patroon.

Onder de lange motorkap zit een V12 waar BMW opvallend zwijgzaam over is. We gaan er daarom maar van uit dat de zesliter (die we kennen uit de 7-Reeks) nog steeds 544pk en 750Nm opwekt.

Meer dan 30 beelden vind je in de fotospecial.