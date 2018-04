Mini Paceman Roberto Cavalli is los

Door: BV

Afgelopen weekend werd in Wenen het jaarlijkse Life Ball-evenement ten voordele van de strijd tegen AIDS gehouden. En zoals de jongste jaren traditie is geworden, ging daar ook weer een unieke Mini onder de hamer. Die was ditmaal aangekleed door de Italiaanse designer Roberto Cavalli. Eerder viel de eer al onder meer Diesel, Franca Sozzani, Dsquared en Testino te beurt.

Tot de unieke kenmerken horen ditmaal een lakkleur die afhankelijk van de lichtinval twijfelt tussen zwart of bruin. Dat wordt gecombineerd met goudkleurige koetswerkaccenten en het logo van de designer op het dak. Aan de binnenzijde wordt de niet zo subtiele combinatie van zwart en goud doorgezet in de bekleding, sierlijsten en stiknaden, maar is er ook ruimte voor de dierenprints die kenmerkend zijn voor Cavalli's stijl. In de fotospecial kan je het allemaal bekijken.