Nieuwe EuroNCAP resultaten: niet alles is goed

Door: BV

Het onafhankelijke Europese veiligheidsinstituut EuroNCAP heeft weerom vier nieuwe of recente modellen op gruwelijke wijze de nek omgewrongen om tot een veiligheidsscore te komen. En terwijl we de jongste tijd steevast verwend worden met een sterrenregen, halen ditmaal slechts de helft van de auto's een maximumscore. Dat zijn twee rechtstreekse concurrenten: zowel de Renault Captur als de Chevrolet Trax mogen vijf sterren in hun hoed steken.

De andere helft van de geteste voertuigen brengt het er dus minder goed van af. En daar is vooral de Nissan Evalia - een van een bestelwagen afgeleide monovolume - de zwarte piet. De bescherming voor de inzittenden (volwassen) tikt er af op 68%, de voetgangerveiligheid op 67% terwijl een score van 55% voor de veiligheidssnufjes duidelijk maakt dat de EuroNCAP vindt dat er onvoldoende elektronische hulpmiddelen aanwezig zijn.

De nieuwe Dacia Sandero scoort exact even slecht op dat laatste onderdeel en scoort ook maar 57% voor de voetgangerveiligheid, maar omdat de bescherming van de inzittenden voldoende was voor een score van 79%, mag de nieuweling toch 4 sterren mee naar huis nemen.