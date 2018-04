BMW lanceert on-board audiostreaming

Door: AUTO55

17 miljoen liedjes, 200 kanalen en een downloadfunctie. Allemaal beschikbaar tijdens het rijden en zonder gebruik van externe hulpmiddelen (smartphone, SIM-kaart...). Met alle technologisch vooruitstrevende toepassingen waar autofabrikanten je vandaag de dag mee bombarderen, is het eigenlijk best vreemd dat we hier nog niet met z'n allen kunnen audiostreamen tijdens het rijden.

BMW neemt - beter laat dan nooit - het voortouw in Europa en lanceert de toepassing op de 5-reeks, die onlangs werd opgefrist. Met een jaarlijks abonnement (onbeperkt gebruik voor ConnectedDrive Entertianment klanten), maar voorlopig wel enkel in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Pas vanaf volgend jaar zal er worden uitgebreid.

Streamen kan ook naar de tablet, telefoon of computer, en het systeem ondersteunt apps voor Android, iOS en Windows. Bovendien heeft men met Vodafone de handen geschud en worden er geen extra roamingkosten aangerekend na het overschrijden van de landsgrenzen.