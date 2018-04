Camera Nissan Note wast zichzelf

Door: BV

De tweede generatie van de Nissan Note, die rond deze tijd wordt gelanceerd, gebruikt z'n achteruitrijcamera met groothoek niet alleen om bij het parkeren een vogelperspectief te verschaffen. Voor de dodehoekwaarschuwing en de rijstrookhulp (die je verwittigt wanneer je zonder de richtingaanwijzer te gebruiken van je rijstrook afwijkt) wordt eveneens van die camera gebruik gemaakt. En terwijl camera's achter de voorruit door de ruitenwissers vrij blijven van al te grof vuil, ontbeert de achteruitcamera die bescherming. De ingenieurs van Nissan voorzien de Note daarom van een lens die zichzelf proper houdt.

Stof en smurrie zijn de twee grootste vijanden. Een watersproeier lost dat laatste op - eigenlijk net zoals dat bij een ruit het geval is. Maar ditmaal is het geheel ook voorzien van een luchtventiel dat onder druk het oppervlak kan droogblazen of stof kan wegblazen. De bestuurder zelf laten instaan voor het proper houden van de in de dakvleugel geïntegreerde elektronica, was praktisch niet haalbaar.