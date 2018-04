Donderwolken boven Dodge

Door: BV

Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne mag zichzelf behoorlijk wat pluimen op de hoed steken voor de slimme en bij tijden inventieve manier waarop hij de cijfers in de boekhouding naar z'n hand zet. Maar een groot hart voor auto's hebben nog niet veel mensen hem toegedicht. Marchionne deed het niet beter dan z'n voorgangers als het erop aan komt om Fiat te herlanceren in de middenklasse, Alfa Romeo stelt het met dramatisch weinig modellen en Lancia - dat eens een reputatie opbouwde met innovatie en (later) rallysport - vult z'n showroom met omgedoopte Chryslers. Nieuwe modellen in cruciale segmenten zijn wel op komst, maar zijn erg laat.

En ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan, bij Chrysler, Jeep en Dodge, begint de regeerstijl van de Italianen door te sijpelen. En terwijl die eerste twee merken zich niet bedreigd moeten voelen, pakken de donderwolken samen boven Dodge. Marchionne bracht de succesvolle pickups van dat merk eerder al onder een eigen label ‘RAM' samen. En nu heeft het bedrijf besloten de Avenger niet meer te vervangen. Dat model valt pal in de Amerikaanse middenklasse en is derhalve één van Dodge's steunpilaren.

Eerder gaf de Chrysler-directie al aan dat het z'n grootste merk (Chrysler) wou vrijwaren van zo veel mogelijk interne concurrentie. Dodge zou daarom beroofd worden van enkele ‘te nauw aansluitende' producten. Dat betekent dat de Dodge Caravan - eigenlijk een Chrysler Voyager met een andere grille - op het offerblok wordt gelegd. Allemaal tekenen aan de wand die, bovenop het gerucht dat twee Dodge-modellen die wel bestaansrecht hebben zouden verhuizen naar het Chrysler-gamma, wijzen op een uitdoofscenario voor het merk. Dat zou ten vroegste in 2016 realiteit kunnen zijn. Een officiële mededeling die dat bevestigt werd uiteraard niet gegeven.