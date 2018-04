Dodge Avenger krijgt opfrisser

Door: BV

De Chrysler-groep probeert in sneltempo z'n greep op de Amerikaanse automarkt te verstevigen. Of terug te krijgen, het is maar zoals je het bekijkt. Nu het gevoed wordt door de Euro's van het Fiat-concern en Amerikaanse overheidsdollars is het begonnen aan een vernieuwingsoperatie. We kregen al een nieuwe Jeep Grand Cherokee te zien, er is een herwerkte Wrangler, de Chrysler 200 moet de stoffige Sebring doen vergeten, de Dodge Charger wordt bijgepunt en nu is het de beurt aan de Dodge Avenger. Een auto die in de Amerikaanse middenklasse speelt, maar er vaak over het hoofd wordt gezien.

De uiterlijke aanpassingen zijn mild met nieuwe bumperschilden, een aangepaste grille en achterlichten met LED-technologie. Aan de binnenzijde is evenwel een compleet nieuw interieur te vinden. Een inhaaloperatie die de groep ook al de Jeep Compass en Patriot gaf.

De Dodge moet z'n inzittenden niet alleen met een compleet nieuwe inrichting verwennen, ook de rijervaring moet erop vooruitgaan. Er is nog steeds keuze uit een 2,4l viercilinder of een 3,6l zespitter, maar die worden voortaan wel aan een zestrapsautomaat gekoppeld. Bovendien werd de sturing accurater, de demping stugger, de rijhoogte wat lager, de velgen groter en de banden breder. Ingrepen die de bestuurder een groter gevoel van betrokkenheid moeten bezorgen.