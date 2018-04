Meer motorkeuze bij Alfa Romeo Mito

Door: BV

De dappere TwinAir tweecilinder turbomotor met 0,9l slagvolume van de Fiat-groep was al beschikbaar in de Alfa Mito. En nu komt er een nieuwe variant bij, 105pk en 145Nm sterk. Aan boord van de Alfa is dat voldoende voor enerzijds een topsnelheid van 184km/u of een honderdsprint in 11,4 seconden, en anderzijds een verbruiksgemiddelde van 4,2l/100km en een CO2-emissie van 99gr/km.

De Mito ondergaat tegelijk enkele detailwijzigingen. Nieuwe wielen en gewijzigde sierlijsten aan de buitenzijde, drie nieuwe bekledingsopties aan de binnenzijde en een in details gewijzigd dashboard.