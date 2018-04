Suzuki Swift facelift

Door: BV

De Swift is met stip de bestseller uit het Suzuki-aanbod. Z'n guitige lijnenspel viel bij de vorige generatie al zo goed in de smaak, dat je twee keer moest kijken om het model te onderscheiden van het exemplaar van na de generatiewissel. Maar zelfs lijnen die ongevoelig lijken voor de verouderingsverschijnselen die de meeste modellen ondergaan, kunnen blijkbaar wat hedendaagse accenten gebruiken. De Swift is dus licht opgefrist. We spotten een nieuwe voorbumper en een aangepaste grille, en - voor de GLX-uitvoering - in de buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers en dagrijlichten die gebruik maken van LEDs.

Het Swift-gamma bevat nog steeds van een 1.2 tot een 1.6 benzine en een 75pk sterke 1.3l diesel. De driedeurs is er vanaf € 9.500, de vijdeurs vanaf € 10.300.