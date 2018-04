De nieuwe Mazda 3 duikt op

Door: BV

Volgende week gunt Mazda ons de eerste blik op de nieuwe 3. Maar met een ontwikkeling die enkel nog puntjes op de i vereist en een design dat al helemaal rond is, wordt het bewaren van een geheim uiteraard erg moeilijk. Te moeilijk, want deze foto van de nieuwe Mazda 3 is alvast helemaal losgebroken.

Officiële specificaties ontbreken nog, maar er zijn ook zekerheden. Zo kwam het design tot stand volgens de Kodo-filosofie die het merk ook al de lijnen voor de nieuwe Mazda 6 en CX-5 opleverde. Wat niet te zien zal zijn is echter net zo belangrijk - en dan hebben we het over Mazda's SkyActiv-technologie. Daardoor belooft de 3 efficiënter, vinniger en zuiniger te zijn dan z'n voorganger.