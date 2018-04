Audi-topman krijgt de zak

Door: AUTO55

Begin 2012 kwam Wolfgang Dürheimer aan het hoofd van Audi's ontwikkelingscentrum te staan, na een bloeiende carrière als CEO van Bentley en Bugatti. Binnen de Volkswagen-groep werd hij zelfs als mogelijke opvolger van Martin Winterkorn aanzien, de grote directeur van de hele boetiek. Maar niet lang na de nieuwe aanstelling liep het mis. Wolfgang had naar verluidt een boontje voor plug-in hybrides, en zou - volgens de Duitse media - plannen om de A1 e-tron en R8 e-tron in productie te brengen te hebben gedwarsboomd, ondanks het feit dat zijn concurrent bij BMW wel brood zag en ziet in een uitvoer van minstens twee emissieloze vierwielers met een verschillend karakter (i3 en i8). Dürheimers taak zal voorlopig door VW-ontwikkelingschef Ulrich Hackenberg worden overgenomen.