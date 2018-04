Nismo voor Nissans kleinste

Door: BV

Nissan heeft opgepepte versies aangekondigd van z'n kleinste model. Dat is de March - die in onze contreien als Micra in de catalogus staat. Of we binnenkort ook door Nismo onder handen genomen Micra's mogen verwelkomen is niet zeker, maar ligt wel voor de hand.

De March Nismo doet het met een reeds gekende 1.2l benzinemotor, terwijl een Nismo S-variant uit een 1.5l 116pk en 156Nm puurt. Prestatiecijfers worden daarbij echter niet bekend gemaakt.

De Japanners concentreren zich vooral op uiterlijk en beleving. In de eerste categorie brengen we nieuwe bumpers, zijschorten, een andere grille en specifieke koetswerkkleuren onder. De tweede categorie omvat dan weer 16-duims lichtmetaal met specifieke Bridgestone Potenza 205/45-rubber, een aangepaste uitlaatlijn en stuggere veren en dempers.

Het interieur onderscheidt zich door een stuurwiel in Alcantara, een snelheidswijzer die tot 220km/u rijkt, kuipzetels en een specifieke aankleding. Alle details zijn in de fotospecial te bekijken.