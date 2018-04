Nismo met Williams in zee

Door: AUTO55

Nog meer Nismo-nieuws, want Nissans productiehuis voor iets strakker getrokken versies van de Juke en 370Z, en meer modellen die op komst zijn zoals de Micra (March) Nismo en GTR-Nismo, gaat in zee met Williams Advanced Engineering voor de bouw van tenminste één sporter-op-wielen. Dat wisten enkele slimme jongens van opperhoofd Shoichi Miyatani te ontfutselen.

Dat de Japanners bij Williams hebben aangeklopt is niet zo verwonderlijk. Het Britse bedrijf heeft een stevige reputatie en niet alleen in de Formule 1. Het meest recente voorbeeld van hun kunnen voor 'dagelijks gebruik' vertaalde zich naar de Jaguar C-X75 Concept, een zogenaamde hypercar met een 500pk uitbrakende en zeer hoogtoerige (10.000tr/min) 1.6l viercilinder benzinemotor. Die stond op het punt van inproductiename, maar zover is het nooit gekomen. Het principe van de hybride aandrijflijn, eveneens toegepast op de C-X75, zou anders wel eens in Nissans plaatje kunnen passen.