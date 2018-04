Win tickets voor Dark Skies @ CocaCola Drive In Movies

Door: BV

Op woensdag 3 juli wordt er gehorrord op het festivalterrein bij de Uptolis Cinema in Mechelen. Dan staat Dark Skies immers op het programma van de CocaCola Drive In Movies (de details vind je hier, en we hebben ook een overzicht van het complete programma). Lacey en Daniel Barret zijn een gelukkig getrouwd stel met twee zonen. Tot hun leven in een rustige buitenwijk plots wordt verstoord door vreemde gebeurtenissen. Iets buitenaards is de oorzaak...

Auto55.be geeft weerom vrijkaarten weg voor deze voorstelling. Om kans te maken reageer je op de link naar dit item op onze facebook-pagina, of stuur je met vermelding van de film je adresgegevens door via ons feedbackformulier. Succes!