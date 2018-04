50 Jaar Zolder

Door: REDACTIE

Het circuit in ons eigen Zolder is een halve eeuw jong. Daar hoort natuurlijk een verjaardagsfeestje bij dat zelfs het wisselvallige Belgische weer niet kon bederven. Autosportfanaten uit alle hoeken van Europa stroomden afgelopen weekend door de poorten van het circuit.

Het programma omvatte voor elk wat wils. Met old- en youngtimers in de paddock, VIP laps en hele kalender met nevenactiviteiten. BHC, Triumph en GTB-reeksen met grote bezetting deden de die-hards weer verlangen naar de dagen van weleer. Toen werden races meestal maar over 12 ronden of maximaal een half uur gereden. In die sprintraces kon je de spanning in plakjes snijden. Albert Vaniershot werd om die reden met zijn kleine Renault Alpine A110 zelfs tot "Koning van Zolder" gekroond, na epische gevechten met onder meer de dikke BMW's van het Luigi-team uit Luik.

Tegenwoordig kampt het circuit met vele restricties, maar dat betekent niet dat er geen mooie autosportmomenten meer worden beleefd. Uitgebreid beeld van de feesteditie is er alvast in de fotospecial.